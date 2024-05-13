Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку
За 6 днів до бою команди Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика влаштували сутичку. Джон Ф’юрі, батько Тайсона, розбив лоба в результаті суперечки з представником команди Усика. Причини конфлікту наразі невідомі.
Кривава бійка команд Усика та Ф'юрі
Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.