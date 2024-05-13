Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також "Він б'ється як більший хлопець": колишній чемпіон світу про перевагу Ф'юрі над Усиком

Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку

За 6 днів до бою команди Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика влаштували сутичку. Джон Ф’юрі, батько Тайсона, розбив лоба в результаті суперечки з представником команди Усика. Причини конфлікту наразі невідомі.

Кривава бійка команд Усика та Ф'юрі

Довідка. Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі спершу був запланований на 17 лютого, але його перенесли через травму "Циганського короля", який розсік брову під час спарингу.

Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.