Колишній чемпіон світу WBO у першій важкій вазі Кшиштоф Гловацкі провалив тест на допінг. Поляк дискваліфікований на чотири роки від змагань.
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Гловацкі дискваліфікований від боксу на 4 роки за допінг
Кшиштоф Гловацкі здав позитивний тест на заборонену речовину болденон після його поразки від Річарда Ріакпорхе минулого року, тому його дискваліфікували на чотири роки,
– написав у соцмережах журналіст Майкл Бенсон.
Нагадаємо, у 2016 році Гловацкі був суперником Олександра Усика. Українець завдав поляку першої поразки в кар’єрі і відібрав пояс WBO у першій важкій вазі.
Усього на професіональному боксерському ринзі Кшиштоф Гловацкі провів 36 поєдинків, в яких здобув 32 перемоги та зазнав чотирьох поразок. 20 поєдинків 37-річний поляк виграв достроково.