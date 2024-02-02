Не титули, а купа грошей: Ф'юрі розповів про свою головну мотивацію у бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі може стати першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, якщо переможе Олександра Усика. Проте думки британця зосереджені не на поясах.

Вже за два тижні відбудеться найгучніший боксерський бій за останній час. В Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, Олекандр Усик зійдеться в ринзі проти Тайсона Ф'юрі.

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У цьому бою буде розігране звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Наразі Усику належать пояси WBA, WBO та IBF, тоді як "Циганському королю" – лише WBC.

Для Ф'юрі ж не титули є головною ціллю у цій зустрічі. Британець у притаманній йому манері вирішив звеличити свої досягнення та помріяти про безтурботне майбутнє.

"Я продовжую перемагати, коли всі очікують моєї поразки. У кожному бою я повинен був програти. В усіх боях! Нічого нового. Я перемагав багато разів як андердог. Говорили, що я ніколи не повернуся. Пам’ятаєте, коли у мене було 60 кілограмів зайвої ваги? Я повернувся на ринг за два з половиною роки. Говорили, що я ніколи не переможу Вайлдера. Я зробив це."

Говорили, що я ніколи не зможу заховати руки за спину в бою з Кличком. Я теж це зробив. У бою з Усиком збираюся заробити велику купу грошей. Я хочу бути найбільшим поганцем на планеті, хочу бути першим у списку Forbes. А ще я хочу зняти фільм про себе, це в процесі,

– висловився Ф'юрі.

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Відзначимо, у 2015 році Тайсон переміг Володимира Кличка одностайним рішенням суддів. В одному з епізодів поєдинку він зхрестив руки за спиною, що можна розцінити як неповагу до суперника та натяк на неважкий бій.



Як Ф'юрі запустив руки за спину напроти Кличка / The Mirror

До слова, Ф'юрі досі залишається непереможеним на професійному рівні. У 35-ти боях Тайсон тріумфував 34 рази (24 – нокаутом), а також розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

Що стосується Усика, то у українця стовідсотковий показник перемог – 21 у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував достроково. Останній свій поєдинок боксер провів у серпні 2023 року, нокаутувавши у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа.