Обидва боксери ще не знали гіркоти поразки на професійному рівні. Українець переміг у кожному з 21 бою, а британець провів 35 поєдинків і лише одного разу була зафіксована нічия – проти Деонтея Вайлдера.

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Перевага у мотивації

Напередодні епохальної битви Олександр Усик розповів, чим він відрізняється від чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фʼюрі. Українець розповів, що він битиметься за всю націю, яка перебуває у стані війни, а британець буде боротися лише за себе.

Щоранку, коли я встаю о п’ятій на пробіжку, перше, про що я думаю, це моя країна та мій народ. Я думаю про наших людей, які борються на передовій, і про жертви, які вони приносять заради мене та моєї родини. Після бою я відразу повернуся до України. Я люблю своїх людей. Я хочу подарувати їм радість перемоги. Я борюся за всю націю, Тайсон Ф’юрі бореться за себе,

– сказав Усик.

Цікаво. Напередодні вийшов епічний проморолик до бою, у якому майбутні суперники продемонстрували чудові акторські здібності.

Нагадаємо, що у контракті спортсменів є пункт про реванш. Спочатку йшлося, що він відбудеться лише за умови, що перший бій буде видовищним, проте 30 січня президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що незалежно від результату битви буде "друга глава епопеї".