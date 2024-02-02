Уже через две недели состоится самый громкий боксерский бой за последнее время. В Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, Олекандр Усик сойдется в ринге против Тайсона Фьюри.

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В этом бою будет разыграно звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Сейчас Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF, тогда как "Цыганскому королю" – только WBC.

Для Фьюри же не титулы являются главной целью в этой встрече. Британец в присущей ему манере решил превознести свои достижения и помечтать о беззаботном будущем.

"Я продолжаю побеждать, когда все ожидают моего поражения. В каждом бою я должен был проиграть. Во всех боях! Ничего нового. Я побеждал много раз как андердог. Говорили, что я никогда не вернусь. Помните, когда у меня было 60 килограммов лишнего веса? Я вернулся на ринг за два с половиной года. Говорили, что я никогда не побежу Уайлдера. Я сделал это."

Говорили, что я никогда не смогу спрятать руки за спину в бою с Кличко. Я тоже это сделал. В бою с Усиком собираюсь заработать большую кучу денег. Я хочу быть самым большим плохишом на планете, хочу быть первым в списке Forbes. А еще я хочу снять фильм о себе, это в процессе,

– высказался Фьюри.

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Отметим, в 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко единогласным решением судей. В одном из эпизодов поединка он скрестил руки за спиной, что можно расценить как неуважение к сопернику и намек на нетяжелый бой.



Как Фьюри запустил руки за спину напротив Кличко / The Mirror

К слову, Фьюри до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне. В 35-ти боях Тайсон триумфовал 34 раза (24 – нокаутом), а также расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

Что касается Усика, то у украинца стопроцентный показатель побед – 21 в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал досрочно. Последний свой поединок боксер провел в августе 2023 года, нокаутировав в девятом раунде Даниэля Дюбуа.