Усик розповів, що йому допоможе у поєдинку з Ф'юрі

Незабаром відбудеться довгоочікуваний бій Усик – Ф'юрі. Український боксер розповів, що йому допоможе в поєдинку.

За словами Усика, під час поєдинку за звання абсолюту у хевівейті йому буде достатньо спортивної злості. Він наголосив, що не відчуває ненависть до свого суперника.

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Усик розповів, чи ненавидить він Ф'юрі

Мені взагалі не потрібна ненависть, тому що я виконую свою роботу на 300%. Я люблю те, що я роблю. І ненависть породжує ненависть. В мене є спортивна злість, мені цього достатньо,

– сказав український боксер.

Головне про бій Усик – Ф'юрі

Спочатку поєдинок був запланований на 23 грудня 2023 року, але його перенесли через відновлення Тайсона Ф'юрі після зустрічі з Френсісом Нганну в кінці жовтня.

В андеркарті цього боксерського поєдинку також відбудуться два інші бої. Перший з них буде зіткненням чемпіона світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіно з Уельсу, та чемпіона за версією IBO, Ентоні Какачі з Північної Ірландії. У другому поєдинку на ринг вийдуть російський боксер Сергій Ковальов і шведський непереможний Робін Сафар.

Цікаво, що у контракті поєдинку є пункт про реванш, однак є одна умова – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок.

. Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого. Поєдинок прийматиме Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.