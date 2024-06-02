У Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, де головною подією був бій Деонтея Уайлдер та Чжана Чжілея. У головному андеркарті за тимчасовий титул IBF змагались Філіп Хргович та Даніель Дюбуа, пише 24 канал.

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Активний бій для Дюбуа

З перших секунд бою обидва боксери розпочали активні дії, обмінюючись ударами з мінливою перевагою. Хорватський спортсмен завдавав більшої кількості ударів, проте британець відповідав швидкими й потужними контратаками.

У другому раунді Дюбуа завдав Хрговичу серйозного удару, розсікши йому брову над правим оком. Попри травму, хорватський боксер проявив стійкість і продовжив бій. Четвертий раунд став для нього особливо активним: Хргович завдав кілька вдалих комбінаційних атак.

Сьомий раунд став знаковим для Дюбуа, який повністю домінував над суперником. Він не лише контролював хід поєдинку, але й завдав

Хрговичу ще одного розсічення, цього разу над лівим оком. Хорватський боксер зумів вистояти до кінця раунду.

Технічний нокаут, що приніс перемогу

У восьмому раунді бою, коли обличчя Філіпа Хрговича було жахливо посічене й покрите гематомами, рефері змушений був зупинити поєдинок і запросити медиків. Після огляду лікарями, прийняли однозначне рішення – Дюбуа здобуває перемогу технічним нокаутом.

Хргович – Дюбуа: дивіться відеоогляд бою

Після цього Дюбуа проведе бій з Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що відтепер Даніель Дюбуа має право на обов'язковий реванш проти Олександра Усика. Оскільки в українця запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року, то не варто очікувати бій з Дюбуа раніше літа 2025 року.