Вже в середині лютого, 17-го числа, має відбутися бій за звання абсолютног чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Володар поясів WBA, WBO та IBF Олександр Усик зустрінеться із британцем Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії.

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Останньому належить пояс WBC. Очікувано, що така подія привертає безліч уваги з боку боксерської спільноти. Не залишився осторонь і британець Дерек Чісора. Боксер вважає Тайсона фаворитом, а також розповів, що він придумав, як протидіяти Усику.

Я поставлю на Ф'юрі. Але якщо це буде той самий боксер, який був у поєдинку з Нганну, то тоді я не думаю, що він виграє. Думаю, я всім показав план перемоги над Усиком, але ніхто не хоче його використати. Робіть ставку на свої габарити та міць. Звичайно, Усик – неймовірний боксер, але якщо ви дасте йому це показати, він легко вас переможе,

– вважає Чісора.

Доволі кумедно чути це від боксера, який свою очну зустріч проти Усика програв. У 2020-му Дерек поступився Олександру за одностайним рішеннями суддів.

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Загалом же Усик досі залишається непереможним – 21 перемога у 21-му матчі. Що ж стосується Ф'юрі, то на його рахунку 35 поєдинків – 34 перемоги та одна нічия.