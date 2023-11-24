Уже в середине февраля, 17-го числа, должно состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе. Обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

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Последнему принадлежит пояс WBC. Ожидается, что такое событие привлекает множество внимания со стороны боксерского сообщества. Не остался в стороне и британец Дерек Чисора. Боксер считает Тайсона фаворитом, а также рассказал, что он придумал, как противодействовать Усику.

Я поставлю на Фьюри. Но если это будет тот же боксер, который был в поединке с Нганну, то тогда я не думаю, что он выиграет. Думаю, я всем показал план победы над Усиком, но никто не желает его использовать. Делайте ставку на свои габариты и мощь. Конечно, Усик – невероятный боксер, но если вы дадите ему это показать, он легко вас победит,

– считает Чисора.

Довольно смешно слышно это от боксера, который свою очную встречу против Усика проиграл. В 2020-м Дерек уступил Александру по единодушному решению судей.

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В общей сложности Усик до сих пор остается непобедимым – 21 победа в 21-м матче. Что касается Фьюри, то на его счету 35 поединков – 34 победы и одна ничья.