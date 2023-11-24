Майбутній суперник Тайсона Ф'юрі опинився поруч із Андрієм Шевченком, Еліною Світоліною, Мариною Бех-Романчук, Ольгою Харлан, Олександром Зінченком, Ярославою Магучіх, Людмилою Лузан, Владиславом Гераскевичем та молодіжною збірної України з футболу. Олександр Усик заслужив отримати своє місце у топ-100 в такій потужній компанії спортивних лідерів нашої країни.

Оце так Аби ще сам його не отримав від чемпіона: Ф'юрі запевнив, що дасть Усику урок із боксу

Кличко: Він жертвує свої гроші на допомогу нашим захисникам

Адже Усик відзначається не лише спортивними здобутками на ринзі, а й за його межами. На початку повномасштабного вторгнення Росії боксер відклав усі спортивні плани та взяв до рук зброю. Олександр поповнив ряди територіальної оборони Києва.

Через "русскій мір" постраждав й будинок боксера у Ворзелі. Однак згодом спільними силами українським захисникам вдалось вигнати ворога зі столиці. Після чого постало питання майбутньої кар'єри іменитого боксера.

Мер Києва Віталій Кличко пригадав момент, коли переконував Усика повернутись на ринг, де він буде кориснішим для України, адже через свої виступи зможе доносити світу усю правду про війну у його рідній країні.

Бої за участь українського чемпіона світу транслюють у понад 200 країнах по усій планеті, тому це чудова можливість постійно нагадувати цивілізованому світу, що війна в Україні досі триває.

Переконував Олександра, що він буде набагато ефективнішим і кориснішим для нашої держави, коли використовуватиме спортивну трибуну для донесення й посилення сигналів України. Для того, щоб привертати увагу світу й залучати його до допомоги нашій країні. Адже поєдинки Усика транслюють понад 200 країн. І після кожної перемоги в кожній країні чують гімн України й бачать, як здіймається переможний синьо-жовтий прапор!

– наголосив Кличко-старший.

Колишній боксер відзначив важливість кожної перемоги для нашої країни у такий складний для неї час.

"Для нас дуже важливі перемоги! Перемоги кожного українця. Кожного на своєму місці. І вони важливі як на фронті, так і в тилу, який допомагає країні вистояти. Знайдуться, мабуть, і ті, хто скаже: так професійний бокс – це ж бізнес, окрім спортивних досягнень, це також і великі гроші, заробітки. Не сперечатимусь. Але питання також і в тому, як ти розпоряджаєшся грошима. Я знаю дуже багато прикладів, коли люди спрямовують на підтримку ЗСУ великі суми власних коштів. І вони не заявляють про це голосно і публічно. Олександр – один з них. Він бере активну участь у благодійних аукціонах. Він жертвує свої гроші на допомогу нашим захисникам. Сума особистих донатів Усика на сьогодні вже склала понад 150 мільйонів гривень!", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що після цього Усик переміг у бою-реванші Ентоні Джошуа та святкував успіх у поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Мер столиці України зізнався, що з нетерпінням чекає бій Усика за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, де йому протистоятиме володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі. "Бій століття" відбудеться 17 лютого 2024 року у Саудівській Аравії.