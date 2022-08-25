Промоутер Джошуа назвав фаворита можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
25 серпня 2022 , 14:06Читать новость на русском
Джерело:BoxingScene
Олександр Усик 20 серпня переміг Ентоні Джошуа у реванші. Після цього у ЗМІ активно почали обговорювати можливий бій українця проти Тайсона Ф'юрі.
Хірн: Я б віддав перевагу Олександру Усику
Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився думками про можливий бій Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика. Він назвав фаворита цієї зустрічі.
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"Я б віддав перевагу Олександру Усику в цьому бою. Я просто думаю, що він настільки хороший. Вони обидва дуже розумні бійці.
Насправді це не дуже хороший бій для перегляду, але це інтригуючий поєдинок. Тайсон Ф’юрі не хоче битися з Усиком, але йому, можливо, доведеться, тому що це великі гроші", – сказав Хірн.
Що відомо про можливий бій Усик – Ф'юрі
- Після своєї перемоги український боксер звернувся до "Циганського короля" з проханням відкласти свою пенсію на потім. Тайсон не став довго чекати з відповіддю та миттєво відреагував.
- Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо можливого протистояння Олександра з Тайсоном. Він зазначив, що "Циганський король" повинен ухвалити остаточне рішення до цієї п'ятниці, 26 серпня.
- За його словами, бій можуть провести у кінці цього року, або на початку 2023-го.
- Ф'юрі заявив, що вийде на ринг, якщо йому заплатять пів мільярда доларів.