Вже в середині травня, 18-го числа, на любителів боксу очікує топ-поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери мають розіграти між собою звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Валлін ставить на Ф'юрі

Наразі Олександру належать пояси WBA, WBO та IBF у цій категорії, тоді як Тайсон є чемпіоном за версією WBC. Недивно, що до бою прикута велика увага зі сторони спільноти.

Свою думку про поєдинок за абсолют висловив відомий боксер Отто Валлін, який у 2019 році програв Тайсону Ф'юрі за рішенням суддів. Швед вірить у перемогу свого кривдника.

Це буде цікавий бій, бо Усик – дуже хороший боксер. Він двічі у прекрасному стилі переміг Джошуа. Тому я думаю, що це буде цікаво, хоча він трохи замалий для Тайсона. Якщо Ф'юрі продемонструє свій найкращий виступ, то він переможе. Вважаю, що він повинен використовувати все, що у нього є: фінти, роботу ніг, швидкість, а не просто покладатися на силу,

– зазначив Валлін.

Зустріч непереможних боксерів

Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі мав би відбутися ще 17 лютого в Ер-Ріяді. Проте за кілька тижнів до дати Тайсон отримав розсічення над оком під час тренування, через що поєдинок змістили в часі.

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Усик має стовідсотковий відсоток перемог на професійному рівні, вигравши кожен з 21-го поєдинку. З них 14 українець завершував нокаутом. Свій останній бій Олександр провів у серпні минулого року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

Що стосується Ф'юрі, то він теж поки не знав поразок на рівні профі. Тайсон виграв 34 бої з 35-ти, з них 24 – нокаутом. Крім того, британець розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.