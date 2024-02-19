Уже в середине мая, 18-го числа, любителей бокса ожидает топ-поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры должны разыграть между собой звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Валлин ставит на Фьюри

Сейчас Александру принадлежат пояса WBA, WBO и IBF в этой категории, тогда как Тайсон является чемпионом по версии WBC. Неудивительно, что к бою приковано большое внимание со стороны сообщества.

Свое мнение о поединке за абсолют высказал известный боксер Отто Валлин, который в 2019 году проиграл Тайсону Фьюри по решению судей. Швед верит в победу своего обидчика.

Это будет интересный бой, потому что Усик – очень хороший боксер. Он дважды в прекрасном стиле победил Джошуа. Поэтому я думаю, что это будет интересно, хотя он немного маловат для Тайсона. Если Фьюри продемонстрирует свое лучшее выступление, то он победит. Считаю, что он должен использовать все, что у него есть: финты, работу ног, скорость, а не просто полагаться на силу,

– отметил Валлин.

Встреча непобедимых боксеров

Напомним, что бой Усик – Фьюри должен был состояться еще 17 февраля в Эр-Рияде. Однако за несколько недель до даты Тайсон получил рассечение над глазом во время тренировки, из-за чего поединок сместили во времени.

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Усик имеет стопроцентный процент побед на профессиональном уровне, выиграв каждый из 21-го поединка. Из них 14 украинец завершал нокаутом. Свой последний бой Александр провел в августе прошлого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Что касается Фьюри, то он тоже пока не знал поражений на уровне профи. Тайсон выиграл 34 боя из 35-ти, из них 24 – нокаутом. Кроме того, британец расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.