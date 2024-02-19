В лютому в Ер-Ріяді мав відбутися бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його підсумками визначився би новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

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Більше суддів на поєдинку

Проте зустріч перенесли через травму, який під час спарингу отримав розсічення над оком. Тепер відомо, що поєдинок змістили на 18 травня. Це лише додає ажіотажу до цього бою.

Цікаву пропозицію запропонував президент WBC Маурісіо Сулейман. Він вважає, що через важливість цього поєдинку для світового боксу організатори мають збільшити кількість суддів.

Це моя рекомендація. Бокс – це спорт, у якому дуже важко домогтися змін. Ми традиціоналісти. Я продовжуватиму висувати цю пропозицію. Ми пропонували використовувати п'ять суддів або шість суддів. У нас є система віддаленого підрахунку очок, яка використовується для навчання та оцінки суддів рингу з усього світу. Чим більше суддів оцінюють бій, тим менша ймовірність неправильного рішення. У кожного може бути невдалий вечір. Якщо у двох суддів складний бій, то один раунд може змінити весь результат. Але якщо у вас більше суддів, то ймовірність неправильного рахунку зводиться до мінімуму. Зараз у нас найбільший бій за останні 25 років у надважкій вазі. Так що ми повинні постаратися зробити все можливе,

– зазначив Сулейман.

Досягнення Усика та Ф'юрі

Зазначимо, що у Усика стовідсотковий відсоток перемог на професійному рівні – 21-а у 21-му поєдинку. З них 14 Олександр завершував нокаутом. Свій останній бій Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді

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У свою чергу Тайсон теж залишається непереможеним. Ф'юрі тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.