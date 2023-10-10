Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі оголосили про підписання контракту на бій за абсолют. На кону буде стояти аж чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі – WBA, WBO, IBF та WBC.

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Промоутер Ф'юрі вірить у британця

Першій три наразі належать українцю, тоді як останній – британцю. Світ боксу вже давно обговорює цю подію та ділиться прогнозами. Висловив свою думку і відомий промоутер Френк Воррен, який співпрацює із самим Ф'юрі.

Для Тайсона бій з Усиком буде найважчим у психологічному плані, тому що він не може дозволити собі оступитися. Ф’юрі відчуває сильний тиск. Я не думаю, що на Усика чиниться тиск. Він точно не перебоксує Тайсона. Я буду дуже шокований, якщо він це зробить. Усик може виграти цей бій тільки, якщо нокаутує Тайсона. Ф’юрі в останніх боях кардинально змінив стиль і він не може дозволити собі помилку,

– висловився Воррен.

Українець битиметься із британцем в Саудівській Аравії. Орієнтовна дата – наприкінці грудня або у січні. Точний день поєдинку оголосять після бою Ф'юрі та Нганну 28 жовтня.

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Досягнення Усика та Ф'юрі