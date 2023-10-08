Майбутній бій чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика викликає підвищений інтерес вболівальників боксу. Своїми передчуттями щодо переможця мегафайту поділився колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд.

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Дивна логіка Холіфілда

На думку легендарного боксера, "Циганський король" – беззаперечний фаворит бою за абсолют.

Ні, Усик не переможе Ф’юрі. Думаю, Тайсон показав, що він чудовий боєць. Серед усіх боксерів він саме той, хто здатний вносити корективи, а це робить тебе кращим,

– сказав Холіфілд.

Колишній чемпіон вважає, що лише Джошуа може дати бій Ф'юрі. Той факт, що Усик двічі переміг Ей-Джея, Холіфілд обійшов увагою.

"Джошуа вищий за Усика, і вони з Ф’юрі обидва сильні, так що все буде залежати від швидкості.

Я думаю, що Ентоні Джошуа – ідеальний боєць для поєдинку з Тайсоном, тому що вони однакового зросту. Коли вони поб’ються, все буде однаковим, все зведеться до того, хто виявиться сильнішим.

Здається, що тут потрібно віддати перевагу Ентоні Джошуа, але поки їхній бій не відбудеться, це лише припущення", – заявив Холіфілд.

Зазначимо, що Евандер Холіфілд завоював звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій (1988) та суперважкій (1990-1992).

Нагадаємо, що бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться в Саудівській Аравії. Офіційна дата поєдинку буде оголошена після 28 жовтня, коли в Ер-Ріяді зустрінуться Ф'юрі та Нганну. Цілком ймовірно, що бій за абсолют відбудеться вже в цьому році. Інсайдери називали дату 23 грудня.