Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться за однієї умови: який пункт прописали в контракті боксери
Джерело:Sky Sports
Мегафайту між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком з нетерпінням очікують мільйони вболівальників боксу. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні.
Наприкінці вересня цього року Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на "Бій століття". Повідомлялося, що в угоді був прописаний реванш.
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Промоутери знов хитрують
Президент Top Rank Тодд Дюбеф підтвердив, що боксери отримають можливість зустрітися вдруге. Однак це відбудеться за однієї умови. Зірки хевівейту повинні продемонструвати видовищний поєдинок, лише в такому випадку буде сенс проводити реванш.
"Я не великий фанат реваншів. Це позбавляє призу перший бій. Положення про матч-реванш – це новий аспект, який став популярний в останні півтора десятиліття, але ми повинні визнати, що зараз у контракти вносять пункт про матчі-реванші і це стає нормою.
На нас чекає особливий момент у лютому, коли визначиться абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі. Ми зараз говоримо про двох найкращих важковаговиків у світі, які, сподіваюся, покажуть нам неймовірний бій. Якщо це так, то тоді, звичайно, вони заслужать на матч-реванш. Будемо сподіватися, що вони влаштують таке протистояння, що всі захочуть побачити їхній реванш", – розповів Дюбеф.
Бій Усик – Ф'юрі: останні новини
- Нагадаємо, що спочатку бій повинен був відбутися 23 грудня 2023 року. "Циганський король" збирався розібратися з Нганну, а потім з Усиком.
- Однак бій проти ексчемпіона UFC не виявився легкою прогулянкою для Ф'юрі. Британець ледь уникнув поразки від дебютанта боксерського рингу.
- Промоутери "Циганського короля" терміново перенесли бій на нову дату.
- Тож перший абсолют хевівейта в епоху чотирьох поясів визначиться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.
- Обидва боксери розпочали підготовку до найважливішого бою в їхній кар'єрі.