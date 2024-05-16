Папа Римський благословив чемпіонський пояс, за який битимуться Усик та Ф'юрі
16 травня 2024, 18:10Читать новость на русском
Джерело:Маурісіо Сулейман
Все менше часу залишається до історичної події в світі боксу. Непереможені зірки хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик в Ер-Ріяді визначать абсолютного чемпіона світу.
Напередодні поєдинку Папа Римський Франциск благословив чемпіонський пояс за версією WBC, який отримає переможець битви Усик – Ф'юрі. Фрагментом відео зустрічі з понтифіком поділився президент організації Маурісіо Сулейман.
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Чемпіонський пояс отримав благословення
Папа Римський перехрестив чемпіонський пояс та по черзі торкнувся портретів чемпіонів. Після цього він передав пояс Маурісіо Сулейману.
Дивіться відео, як Папа благословив пояс WBC
Усик проти Ф'юрі: головні події
- Нагадаємо, що грандіозне боксерське шоу відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Головною подією вечора стане поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
- Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Нещодавно стали відомі гонорари боксерів за історичний бій. Цікаво, що Усик отримає рекордні 34 мільйони доларів. Раніше жоден з українських боксерів не отримував такі суми.
- 16 травня Усик та Ф'юрі проведуть останню пресконференцію напередодні бою.