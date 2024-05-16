Вони в очному протистоянні визначать першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті за останню чверть століття. Ніколи раніше в історії дивізіону на кону не стояли усі чотири чемпіонські титули головних світових боксерських організацій – WBC, WBA, IBF та WBO.

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Абсолютна впевненість у собі від Усика

Своїми очікуваннями від епохального поєдинку поділився український боксер Олександр Усик. Він, випромінюючи впевненість у своїх силах, розповів у якому стані перебуває зараз та зізнався, що не може дочекатися історичної битви.

Я добре почуваюся. Бій з Ф’юрі – велика подія для мене, моєї родини та моєї країни. Я не можу дочекатися. Я не думаю про нокаут. Моя увага зосереджена на боксі. Якщо зможу, це буде нокаут. Якщо ні, то це буде перемога у 12 раундах,

– сказав Усик.

Також український боксер прокоментував постійний треш-ток від Тайсона Ф'юрі. Він заявив, що не звертає увагу на ігри розуму від британця й, попри все, з повагою ставиться до майбутнього суперника.

"Він хороший у розмовах. Для мене це не має значення. На мене це не впливає. Виступ Тайсона проти Нганну не має значення для мене, тому що зі мною Ф’юрі буде іншим. Можливо, для мене Ф’юрі простіший за Джошуа, а може й ні. Подивимося.

Я поважаю Тайсона. Я поважаю всіх своїх опонентів. Я поважаю людей. Якщо опонент каже погані слова, то це його проблема, а не моя. Не якщо, а коли я переможу Ф’юрі, я стану абсолютним чемпіоном удруге. Це буде приголомшливий бій", – запевнив українець.

Цікаво. Напередодні стало відомо, який гонорар отримають боксери за "бій століття". Сумарно він складе більше, ніж 100 мільйонів доларів, і більша частка з них дістанеться "Циганському королю".

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться на "Kingdom Arena" та розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30 в ніч з 18 на 19 травня. Офіційний транслятор – медіаплатформа Megogo, на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, огляд головних подій у день бою та відеоогляд після його закінчення.