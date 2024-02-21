18 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Чжан Чжилей про бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився зірковий китайський боксер Чжан Чжилей. На його думку, все залежатиме від того, в якій формі Ф'юрі підійде до поєдинку.

"Я не можу передбачити, що станеться з Тайсоном Ф’юрі, тому що він дуже сильно змінюється. На жаль, він отримав розсічення, і бій перенесений ще на 3 місяці. Чесно кажучи, я не можу дати прогноз, що продемонструє Тайсон Ф’юрі на той момент", – сказав Чжилей.

Цікаво. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.