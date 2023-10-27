Вже у цю суботу, 28 жовтня, відбудеться один з найбільш дивних поєдинків у кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Володар пояса WBC зійдеться із ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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Усик звернувся до Нганну

Мета цього поєдинку – заробити велику кількість грошей, яку спонсори готові заплатити за бій між боксером та бійцем зі змішаних єдиноборств. На конку буде стояти пояс WBC Special, тоді як Тайсон не ризикує втратити свій чемпіонський.

Вже відомо, що наступним суперником Ф'юрі стане українець Олександр Усик, який володіє поясами WBA, WBO та IBF. Спортсмени підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець завітав до Саудівської Аравії, де планує відвідати бій між Ф'юрі та Нганну. Перед цим Усик звернувся до камерунця із іронією. попросивши поберегти "Циганського короля".

Френсісе, будь обережним з Тайсоном. Він мені потрібен на рингу 23 грудня,

– написав Олександр на своїй сторінці в інстаграм.

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі

Цікаво, що поки що Усик та Ф'юрі не оголошували про дату поєдинку за абсолют. Різні ЗМІ та інсайдери повідомляли, що він має пройти або наприкінці грудня, або у січні 2024 року. Схоже, що українець трохи привідкрив завісу.

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Нагадаємо, що Усик в останній раз бився у серпні цього року, провівши захист поясу WBA у бою проти Даніеля Дюбуа. Українець переміг нокаутом у 9 раунді. Загалом Олександр має 21 перемогу у 21-му поєдинку на професійному рівні (14 – нокаутом).

Що стосується Ф'юрі, то у нього 33 перемоги та одна нічия у 34-х боях. Востаннє "Циганський король" виходив на ринг у грудні 2022-го, коли нокаутував Дерека Чісору.