Бійцівське шоу за правилами боксу Тайсон Ф'юрі – Френсіс Нганну прийме Саудівська Аравія. Не лише цей бій буде видовищним, а й події навколо нього. Боксери провели традиційні заходи, які передують двобою.

Варто дізнатись Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Чекаємо Усика у ринзі

Бійці видали кумедну дуель поглядів та пройшли процедуру зважування, у якій "Циганський король" виявився важчим з колишнього чемпіона UFC на два кілограми – 125,6 проти 123,4 у Нганну.

У рингсайді цього поєдинку буде присутній український чемпіон світу Олександр Усик, який буде там не просто так. Боксер із України вже дістався Саудівської Аравії.



Усик прилетів на бій Ф'юрі – Нганну / Фото з інстаграму TheDogPeople



Усик прилетів у Саудівську Аравію / Фото з інстаграму TheDogPeople

Очікується, що одразу після бою Ф'юрі – Нганну оголосять офіційну дату поєдинку Усика проти "Жадібного пуза", які поб'ються за абсолют.

Раніше повідомлялось, що зустріч за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті може відбутись у грудні 2023-го. Однак все залежить від стану здоров'я Ф'юрі після бою з Нганну.

Багато хто не вірить, що боксери зможуть якісно підготуватись та провести бій ще у цьому році, а не на початку нового 2024-го.

До слова. Міг бути ще один український слід у шоу Ф'юрі – Нганну. Олександр Захожий міг побоксувати в андеркарді поєдинку, але український боксер відмовився від шаленого гонорару через те, що запропоновані суперники були росіянами.

Красюк: Ми на 99,9% знаємо, яким буде результат бою

Промоутер українця Олександр Красюк вже теж прибув у Саудівську Аравію та прокоментував приїзд свого клієнта. Глава K2 Promotions

"Усик точно буде там. Ми ні на що не очікуємо. Що б не сталося – це відбувається з певною причиною. Ми тут теж неспроста. Усі знають, чому ми тут, тому що ми оголосимо про великий бій. Про підписання вже було оголошено, але про сам бій – ні. Усик буде там. Ми не знаємо, як… Ну добре, ми на 99,9% знаємо, яким буде результат бою в цю суботу. Але все може статися. Тож ми чекаємо, а коли цей бій завершиться, тоді ми зможемо законно зробити наступний крок", – розповів Красюк.