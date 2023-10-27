Уже в эту субботу, 28 октября, состоится один из самых удивительных поединков в карьере Тайсона Фьюри. Обладатель пояса WBC сойдется с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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Усик обратился к Нганну

Цель этого поединка – заработать большое количество денег, которое спонсоры готовы заплатить за бой между боксером и бойцом из смешанных единоборств. На конке будет стоять пояс WBC Special, в то время как Тайсон не рискует потерять свой чемпионский.

Уже известно, что следующим соперником Фьюри станет украинец Александр Усик, владеющий поясами WBA, WBO и IBF. Спортсмены подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец приехал в Саудовскую Аравию, где планирует посетить бой между Фьюри и Нганной Перед этим Усик обратился к камерунцу с иронией. попросив поберечь "Цыганского короля".

Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном. Он мне нужен на ринге 23 декабря,

– написал Александр на своей странице в инстаграммах.

Когда сойдутся Усик и Фьюри

Интересно, что пока Усик и Фьюри не объявляли о дате поединка за абсолют. Различные СМИ и инсайдеры сообщали, что он должен пройти либо в конце декабря, либо в январе 2024 года. Похоже, что украинец немного приоткрыл занавес.

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Напомним, что Усик в последний раз сражался в августе этого года, проведя защиту пояса WBA в бою против Даниэля Дюбуа. Украинец победил нокаутом в 9-м раунде. В общей сложности Александр имеет 21 победу в 21-м поединке на профессиональном уровне (14 – нокаутом).

Что касается Фьюри, то у него 33 победы и одна ничья в 34 боях. В последний раз "Цыганский король" выходил на ринг в декабре 2022-го, когда нокаутировал Дерека Чисору.