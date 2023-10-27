Обидва бійці у гарному настрої прийшли на добову зустріч, але поки що за межами рингу. "Жадібне пузо" першим почав вигукувати образливі фрази у бік суперника т поводив себе дуже впевнено. Кепкування від "Циганського короля" були прогнозованими.

До теми Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Весела дуель поглядів

Зірка UFC намагався відповісти британцю, але переплюнути харизму Ф’юрі йому не вдалось. Дуель поглядів закінчилась буцанням лобами боксерів, що розсмішило боксерів.

Також активну участь у дуелі поглядів традиційно взяв батько Тайсона, який теж намагався спровокувати Френсіса.

Відео дуелі поглядів Ф’юрі – Нганну

Вже 28 жовтня Тайсон Ф’юрі та Френсіс Нганну спробують влаштувати не менш веселе шоу на ринзі.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, куди вже відлетів український чемпіон світу Олександр Усик. Українець буде присутнім у рингсайді бою, після якого можуть оголосити офіційну дату зустрічі Усик – Ф’юрі.

Чекаємо видовища й після двобою 28 жовтня, але вже з українським боксером на ринзі.

Раніше повідомлялось, що бій Усик – Ф’юрі може відбутись вже у грудні 2023 року. Однак все залежатиме від стану здоров’я "Жадібного пуза" після зустрічі з колишнім чемпіоном UFC. Тайсон продовжує розкидатись зухвалими заявами у бік українця.