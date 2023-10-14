"Як з тим аватаром боксувати": Олександр Усик розповів про підготовку до бою із Тайсоном Ф'юрі

Український боксер поглузував із британця напередодні битви за звання абсолютного чемпіона. Олександр також поділився важливістю роботи над собою.

Вже зовсім скоро на любителів боксу чекатиме супербій за участю Олександра Усика. Команда українця домовилась із Тайсоном Ф'юрі про підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Промоутер Ф'юрі вірить у британця

На кону буде стояти аж чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі – WBA, WBO, IBF та WBC. Перші три належать Усику, тоді як останній – Ф'юрі. Напередодні бою Олександр розповів про підготовку до нього та потролив Тайсона.

Зараз працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Ф’юрі. І от дума, як з тим аватаром боксувати? Як його вигравати? І як американський генерал сказав, що якщо у вас немає стратегії та характеру, треба відмовитися від чогось одного. Характер – дуже неймовірна річ. Коли біжу 20 кілометрів крос, друге "я" підходить до мене й каже: "Саня, та не біжи, ти ж чемпіон світу, навіщо тобі це, відпочинь. У тебе ж вже є гроші, відпочинь". А я кажу: "Та ні, братан, я тебе знати не знаю". І це було все моє життя,

– розповів Усик.

Українець битиметься із британцем в Саудівській Аравії наприкінці грудня або у січні 2024-го. Точний день поєдинку оголосять після зустрічі Ф'юрі та Нганну 28 жовтня.

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