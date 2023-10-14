Вже зовсім скоро на любителів боксу чекатиме супербій за участю Олександра Усика. Команда українця домовилась із Тайсоном Ф'юрі про підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Промоутер Ф'юрі вірить у британця

На кону буде стояти аж чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі – WBA, WBO, IBF та WBC. Перші три належать Усику, тоді як останній – Ф'юрі. Напередодні бою Олександр розповів про підготовку до нього та потролив Тайсона.

Зараз працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Ф’юрі. І от дума, як з тим аватаром боксувати? Як його вигравати? І як американський генерал сказав, що якщо у вас немає стратегії та характеру, треба відмовитися від чогось одного. Характер – дуже неймовірна річ. Коли біжу 20 кілометрів крос, друге "я" підходить до мене й каже: "Саня, та не біжи, ти ж чемпіон світу, навіщо тобі це, відпочинь. У тебе ж вже є гроші, відпочинь". А я кажу: "Та ні, братан, я тебе знати не знаю". І це було все моє життя,

– розповів Усик.

Українець битиметься із британцем в Саудівській Аравії наприкінці грудня або у січні 2024-го. Точний день поєдинку оголосять після зустрічі Ф'юрі та Нганну 28 жовтня.

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