У серпні Олександр Усик провів свій поки останній поєдинок. Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, нокаутувавши у 9 раунді Даніеля Дюбуа.

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Єдиний чемпіонський пояс у цій ваговій категорії, який належить не Усику, є WBC. Ним володіє британець Тайсон Ф'юрі. У ці дні Олександр бере участь у конференції WBC.

Захід відбувається в Ташкенті. Під час нього Усик вирішив пожартувати та взяв пояс WBC і підняв над головою. "Цей пояс мій", – заявив Олександр та повернув його на місце. Цікаво, що сам боксер позував у національному узбекському вбранні.

Як Усик "поцупив" пояс WBC:

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Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Очікувалось, що поєдинок відбудеться 23 грудня. але через важку битву "Циганського короля" із Френсісом Нганну він був перенесений.

Скоріш за все, бій Усик – Ф'юрі відбудеться в лютому 2024 року. Відзначимо, що обидва боксери є поки непереможними. Українец виграв кожен із 21-го матчу у професійній кар'єрі, тоді як на рахунку Тайсона здобув 34 перемоги та одну нічию у 35-ти зустрічах.