В августе Александр Усик провел свой пока последний поединок. Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе, нокаутировав в 9 раунде Даниэля Дюбуа.

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Единственный чемпионский пояс в этой весовой категории, принадлежащий не Усику, является WBC. Им владеет британец Тайсон Фьюри. В эти дни Александр участвует в конференции WBC.

Мероприятие проходит в Ташкенте. Во время него Усик решил подшутить и взял пояс WBC и поднял над головой. "Этот пояс мой", – заявил Александр и вернул его на место. Интересно, что сам боксер позировал в национальной узбекской одежде.

Как Усик "украл" пояс WBC:

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Напомним, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ожидалось, что поединок состоится 23 декабря. но из-за тяжелой битвы "Цыганского короля" с Фрэнсисом Нганну он был перенесен.

Скорее всего, бой Усик-Фьюри состоится в феврале 2024 года. Отметим, что оба боксера пока непобедимы. Украинец выиграл каждый из 21-го матча в профессиональной карьере, тогда как на счету Тайсона одержал 34 победы и одну ничью в 35 встречах.