Багато експертів та зірок боксу були впевнені, що судді незаслужено віддали перемогу Ф'юрі. Щоб уникнути ще більшої ганьби в поєдинку з українським чемпіоном, представники "Жадібного пуза" в один голос заявили про перенесення "Бою століття".

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Воррен: Тайсону потрібна була перерва

Співпромоутер "Циганського короля" Френк Воррен зізнався, що саме він наполіг на перенесенні поєдинку. Своє рішення боксерський менеджер мотивував втомою Ф'юрі.

"Поєдинок з Усиком уже розпочався. Ми оголосимо його дуже скоро. Тайсон після бою з Нганну сказав на рингу: "Готуйтеся до 23-го грудня". Я той, хто це зупинив. Я сказав, що цього не буде. Ф'юрі провів 12-тижневий тренувальний табір після доволі довгої перерви. Я думаю, що після останнього бою проти Чісори, у грудні минулого року, він уже за тиждень повернувся до зали. Тайсон тренується щодня.

Так що Ф'юрі старанно працює. Це розумове і фізичне навантаження. Він не може продовжувати так перезавантажувати своє тіло. Потрібна перерва. До того ж усі згодні, що в нього був важкий бій із Нганну. Так що Тайсону потрібно кілька тижнів відпочити", – заявив Воррен.

Крім того, Воррен анонсував офіційне оголошення бою Усик – Ф'юрі. Ця подія відбудеться дуже скоро. Місце проведення бою за абсолют залишається незмінним – Ер-Ріяд.

Нагадаємо, що раніше промоутер Олександр Красюк підтвердив перенесення поєдинку Усик – Ф'юрі. Він повідомив, що битву зірок хевівейту варто очікувати на початку 2024 року.