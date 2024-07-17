Росіяни поб'ються в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі: менеджер британця назвав нові дати бою
Джерело:Eze Talks Sports
Топові боксери хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик наприкінці року проведуть обов'язковий реванш. Епатажний британець отримає другу спробу перемогти українця.
Одразу після історичної перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в битві за абсолют сторони домовилися про реванш. Другий поєдинок суперники повинні провести 21 грудня 2024 року.
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Коли може відбутися бій Усик – Ф'юрі
Здавалося, що всі крапки над "і" поставлені. Проте не все так однозначно з датою реваншу. Менеджер ексчемпіона світу Спенсер Браун нещодавно повідомив, що бій може відбутися раніше узгодженого терміну. Це повинен вирішити організатор боксерського сезону в Ер-Ріяді. Очевидно, що мова йде про Туркі Аль аш-Шейха.
Ба більше, в андеркарті мегафайту можуть зустрітися російські боксери Дмітрій Бівол та Артур Бетербієв.
"Бій відбудеться 21 грудня. Я на це сподіваюся. Але це не остаточна дата, оскільки ще буде анонс, і, ймовірно, поєдинок відбудеться 13 грудня. Це можливо.
Ми розглядаємо три дати. Бій пройде в рамках Riyadh Season. Можливо, вони навіть поб'ються раніше, а в андекарді можуть битися Бетербієв і Бівол. Так що я не знаю. Усе залежить від великого боса (Туркі Аль аш-Шейх – 24 Канал) нагорі й того, що він хоче зробити", – розповів Спенсер.
Зазначимо, що під час першого бою Усик – Ф'юрі організатори теж підсунули свиню українцю. Тоді в андеркарді мегафайту провів бій росіянин Сєргєй Ковальов, який у підсумку поступився шведу Робіну Сафару.