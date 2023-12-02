"Тайсон перетворюється на іншого персонажа": Красюк розповів, який Ф'юрі поза кадром

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі вміє епатувати публіку своїми вчинками та зухвалими заявами на межі фолу. Та все ж в реальному житті "Циганський король" поводиться зовсім інакше.

Під час пресконференції в Лондоні, на якій було офіційно оголошено битву за абсолют Усик – Ф'юрі, "Циганський король" весь час намагався спровокувати українського чемпіона на бійку. Ба більше, Ф'юрі навіть погрожував промоутеру Усика Олександру Красюку.

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Красюк розповів про "іншого Ф'юрі"

Проте образливі вислови та вчинки Ф'юрі не вплинуть на володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO. У цьому впевнений Олександр Красюк, який добре вивчив поведінку ексцентричного британця.

"Добре, що Олександр не носій англійської, тому він мало що розуміє. Тайсон перетворюється на іншого персонажа, коли вмикається камера.

Коли ми спілкувалися перед пресконференцією, він виявив велику повагу до Усика і сказав багато чого, що мені дуже сподобалося. Він казав, що "перемога залежить від Бога, неважливо, наскільки старанно ти працюєш – переможець лише один, і може статися все що завгодно". Я згоден із ним, але щоб покластися на Бога – треба багато працювати", – розповів Красюк.