В англійському місті Болтон відбувся вечір боксу за участю українця Богдана Миронця. Тієї ночі український боксер провів 8-раундовий двобій проти Нейтена Гормана, який виявляється є двоюрідним братом "Жадібного пуза" Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

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Нова українська перемога у боксі

Це особлива перемога для українського боксу перед боєм Усик – Ф'юрі. Українські боксери знають, як перемагати британців та ще й з близького кола родини Тайсона.

Відзначимо, що перемога Миронця була сенсаційною, адже Богдан підходив до цього бою у статусі андердога. Усі переможні шанси перед зустріччю віддавали Горману, який за антропометрією схожий до свого брата Тайсона Ф'юрі. Він навіть ззовні подібний на "Циганського короля".

Їх двобій тривав усі 8 раундів, у яких Миронець показав солідний рівень ведення боксу та заслужено переміг фаворита протистояння за рішення судді – 77-76. Ця звитяга стала 8-ю для українця при лише одній поразці. Це вже друга перемога поспіль для Миронця у 2023-му році над суперником із Великої Британії.