Після невпевненої перемоги британця у виставковому боксерському шоу проти колишнього чемпіона MMA Френсіса Нганну чимало людей почали сумніватися, що "Жадібне пузо" є фаворитом у майбутньому "бою століття", яким його вважали раніше. Навіть епатажний батько Тайсона Ф'юрі почав компліментарно висловлюватися про українського чемпіона, розуміючи, що очікується дуже непроста битва.

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Усик може перемогти

Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон світу Баррі Макгіган. Він вважає, що українець Олександр Усик має всі шанси перемогти британця, якщо "Жадібне пузо" буде в такій формі, як в бою з Френсісом Нганну.

Тайсон Ф'юрі побував в нокдауні уже декілька разів, тож у нього явно уже не міцне підборіддя, більшість ставили на британця у поєдинку з Олександром Усиком, але після бою з Нганну все змінилось.



Це буде дуже рівний бій, якщо Ф'юрі битиметься так, як бився з Нганну, то Усик його поб'є,

– сказав Макгіган.

Нагадаємо, що останнім абсолютом у королівській ваговій категорії був Леннокс Льюїс. Він мав цей статус у 2000 році, проте тоді це була епоха трьох поясів.

Довідка. "Бій століття" відбудеться 17 лютого. У контракті є пункт про реванш, у якому на кону стоятимуть вже не чотири, а три пояси.