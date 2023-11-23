После неуверенной победы британца в выставочном боксерском шоу против бывшего чемпиона MMA Фрэнсиса Нганну многие стали сомневаться, что "Жадное пузо" является фаворитом в будущем "бою века", которым его считали ранее. Даже эпатажный отец Тайсона Фьюри начал комплиментарно высказываться об украинском чемпионе, понимая, что ожидается очень непростое сражение.

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Усик может победить

Своим мнением по поводу предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира Барри Макгиган. Он считает, что у украинца Александра Усика есть все шансы победить британца, если "Жадное пузо" будет в такой форме, как в бою с Фрэнсисом Нганну.

Тайсон Фьюри побывал в нокдауне уже несколько раз, так что у него явно уже не крепкий подбородок, большинство ставили на британца в поединке с Александром Усиком, но после боя с Нганну все изменилось.



Это будет очень равное сражение, если Фьюри будет биться так, как дрался с Нганну, то Усик его побьет,

– сказал Макгиган.

Напомним, что последним абсолютом в королевской весовой категории был Леннокс Льюис. Он имел этот статус в 2000 году, но тогда это была эпоха трех поясов.

Справка. "Бой века" состоится 17 февраля. В контракте есть пункт о реванше, в котором на кону будут стоять уже не четыре, а три пояса.