Володар чемпіонських титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив його менеджер Егіс Клімас.

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Клімас: Усик перебуває в Іспанії

Для Олександра це вже буде другий тренувальний табір. Перший довелося достроково завершити через несподівану травму Ф'юрі.

"З Олександром усе добре. Він уже почав табір. Зараз він перебуває в таборі в Іспанії, тренується і готується до бою.

Ми сподіваємося, молимося про те, щоб поєдинок відбувся. Сподіваюся, все буде добре, і 18 травня ці чоловіки вийдуть у ринг, переможе кращий", – повідомив Клімас.

Раніше Тайсон Ф'юрі зробив несподіване зізнання щодо завершення кар'єри. "Циганський король" мріє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього він пообіцяв "розібратися" з Усиком.

Потім Ф'юрі планує провести два бої проти Ентоні Джошуа. Він навіть визначив дві локації майбутніх поєдинків. І після двох перемог Тайсон повісить рукавички на цвях.

Важливо! Бій за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Якщо "Циганський король" знову травмується, тоді йому доведеться сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів. А в рингу британця замінить хорват Філіп Хргович.