"Цей бій буде важким": колишній чемпіон світу дав прогноз на битву за абсолют Усик – Ф'юрі

Уже зовсім скоро бокс отримає нового абсолютного чемпіона світу в "королівській" ваговій категорії. За цей титул будуть змагатися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Їх битва відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena". Наразі обидва боксери перебувають у тренувальних таборах.

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Гаттон вірить у перемогу свого земляка

Своїми очікуваннями від "бою століття" поділився ексчемпіон світу Ріккі Гаттон. Він заявив, що вважає Тайсона Ф'юрі фаворитом у майбутньому поєдинку проти Олександра Усика.

За словами колишнього боксера, минулого разу "Циганський король" трішки легковажно поставився до поєдинку з Френсісом Нганну та вийшов на нього важчим, ніж він є зазвичай, але в бою з українцем така ситуація не має повторитися.

Напевно, зараз він дуже важко працює у таборі, бо розуміє, наскільки цей бій буде важким. Той факт, що минулого разу він виступив не найкращим чином, допоможе йому зараз. Він хоче повернутися та довести хто він є. Я вважаю, що Тайсон у своїй найкращій формі поб'є Усика у його найкращій формі,

– заявив Гаттон.

Що відомо Про Ріккі Гаттона

Британський боксер-професіонал, що виступав в першій напівсередній ваговій категорії

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA (Super) та IBO в першій напівсередній вазі, а також у напівсередній вазі за версією WBA

Протягом професійної кар'єри провів 48 боїв, у яких здобув 45 перемог та зазнав трьох поразок (мав шалену серію 43-0)

Закінчив кар'єру у 2012 році після поразки нокаутом у дев'ятому раунді від українського боксера В'ячеслава Сенченка.