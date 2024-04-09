Обидва спортсмени наразі перебувають у тренувальних таборах. Вони готуються майже повністю в закритому режимі й лише іноді діляться з уболівальниками короткою інформацією або ж влаштовують ігри розуму між собою.

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Усик перебуває в чудовій формі

Нещодавно відео з тренувань публікував Тайсон Ф'юрі. Він у притаманному собі стилі зневажливо звертався до Олександра Усика, хоча при цьому не виглядав надто переконливо під час тренувальної сесії.

Український боксер учергове продемонстрував, що він йде іншим шляхом. Усик показав вправу, де відпрацьовує удари по боксерській груші, при цьому виглядає дуже сконцентрованим і жодним словом не згадав свого майбутнього опонента.

Усик готується до бою з Ф'юрі: дивіться відео

До слова. В "бою століття" на кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO та IBF. Переможець стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик поділився очікуваннями від поєдинку. Він заявив, що для нього на першому місці стоятиме результат, а буде це перемога нокаутом чи за очками – немає значення.