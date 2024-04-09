У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Дюк Маккензі зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі. За його словами, українець має все для того, аби стати королем хевівейту.

"Усик переможе. Я не хочу влаштовувати комусь холодний душ, але я бачу перемогу Усика, тому що він набагато більш універсальний боєць. Я не думаю, що Ф'юрі боксував із кимось подібним до нього, а Усик у хорошій формі зможе потягатися з будь-яким важковаговиком.

Усик має високий боксерський IQ. Він дуже розумний, дуже розважливий, він відмінно б'є, у нього хороший таймінг, він може звести нанівець розміри великих хлопців", – сказав Ітаума.

Важливо. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.