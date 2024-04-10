Їх битва відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena". Наразі обидва боксери перебувають у тренувальних таборах.
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Гаттон вірить у перемогу свого земляка
Своїми очікуваннями від "бою століття" поділився ексчемпіон світу Ріккі Гаттон. Він заявив, що вважає Тайсона Ф'юрі фаворитом у майбутньому поєдинку проти Олександра Усика.
За словами колишнього боксера, минулого разу "Циганський король" трішки легковажно поставився до поєдинку з Френсісом Нганну та вийшов на нього важчим, ніж він є зазвичай, але в бою з українцем така ситуація не має повторитися.
Напевно, зараз він дуже важко працює у таборі, бо розуміє, наскільки цей бій буде важким. Той факт, що минулого разу він виступив не найкращим чином, допоможе йому зараз. Він хоче повернутися та довести хто він є. Я вважаю, що Тайсон у своїй найкращій формі поб'є Усика у його найкращій формі,
– заявив Гаттон.
Що відомо Про Ріккі Гаттона
- Британський боксер-професіонал, що виступав в першій напівсередній ваговій категорії
- Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA (Super) та IBO в першій напівсередній вазі, а також у напівсередній вазі за версією WBA
- Протягом професійної кар'єри провів 48 боїв, у яких здобув 45 перемог та зазнав трьох поразок (мав шалену серію 43-0)
- Закінчив кар'єру у 2012 році після поразки нокаутом у дев'ятому раунді від українського боксера В'ячеслава Сенченка.