Це просто словесна діарея: катмен Усика висміяв епатажні виступи Ф'юрі

Расс Анбер вважає, що безглуздо зі сторони Тайсона вимагати бою з Усиком вже цього року. Нагадаємо, що "Циганський король" провів останній свій бій на чотири місяці раніше за Олександра.

Українець Олександр Усик в серпні досяг гучної перемоги. Боксер вдруге поспіль здолав Ентоні Джошуа та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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У боксерській спільноті тепер почали обговорювати можливий бій за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, адже саме він володіє поясом WBC. "Циганський король" одразу увімкнувся у медіабитву з Усиком і став вимагати бою в грудні.

Сам же Олександр заявив, що не планує виходити на ринг цього року, що змусило Ф'юрі хайпувати на цьому та навіть пропонувати бій Джошуа. На таку поведінку Тайсона відреагував і катмен Усика Расс Анбер.

Тайсон Ф’юрі, який в останньому поєдинку здобув легку перемогу у квітні, хоче провести бій у грудні. Це через 9 місяців після попереднього бою. Він кидає виклик Олександру Усику та Ентоні Джошуа, які билися лише три тижні тому. Кожен на Землі, в тому числі і сам Ф’юрі, знає, що це просто словесна діарея,

– заявив Анбер.

Нагадаємо, що Ф'юрі у квітні нокаутував Ділліана Уайта та захистив пояс WBC. Згодом Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але після бою Усика та Джошуа передумав.

Усик проти Ф'юрі: