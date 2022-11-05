"Ф'юрі – гігант": менеджер Усика висловився про можливий бій за звання абсолютного чемпіона

Егіс Клімас чекає на рішення британця щодо дати поєдинку. При цьому представник українця назвав головні переваги Ф'юрі над нашим боксером.

Майже три місяці тому Олександр Усик вдруге переміг британця Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю захистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається, однак обидва боксери вже готуються до очної зустрічі.

Менеджер українця Егіс Клімас висловив свою думку про протистояння Усик та Ф'юрі. Він виділив сильну сторону британця, з якою Олександру важко буде впоратись.

Габарити, звісно, не на користь Усика. Ф'юрі - гігант, ми сприймаємо його серйозно. Тайсон гарний і талановитий боксер. У Ф'юрі високий боксерський IQ. Ми розуміємо, що він дуже небезпечний. Що стосується бою, то все залежить від нього. Ми чекаємо рішення,

– заявив Клімас.

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