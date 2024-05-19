У Ер-Ріяді завершився головний боксерський поєдинок цього року. Українець Олександр Усик бився із британцем Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, пише 24 Канал.

До теми Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Тайсона врятували від нокауту

Олександр зміг здолати "Циганського короля" роздільним рішенням суддів та став володарем чотирьох поясів у надважкій вазі. Втім поєдинок міг завершитися раніше.

У дев'ятому раунді Усик суттєво домінував над суперником і перед перервою видав серію влучних ударів по британцю. Ф'юрі відчутно поплив та був готовий впасти на ринг.

Відео нокдауну Ф'юрі:

Втім суддя вирішив зупинити бій та зарахувати нокдаун Тайсона, хоча не опинився трьома кінцівками на канвасі. При цьому технічний нокаут американський арбітр Марк Нельсон теж не зарахував.

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Відзначимо, що для Ф'юрі це перша поразка на професійному рівні. До цього британець виграв 34 з 35-ти боїв, а також один із них звів до нічиєї. А ось для Усика це 22-га перемога у 22-х боях.