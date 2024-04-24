До бою століття залишається менш як місяць. Тож підготовка в тренувальному таборі чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика в повному розпалі.

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Скільки коштує тренувальний табір Усика

Сергій Лапін, спортивний директор "Usyk Team", координує підготовку Олександра. Він розповів, що Усик проводить спаринги вже декілька місяців. Певний час тренери приділили увагу фізичним навантаженням. У процесі підготовки до бою команда Усика залучила 15 спаринг-партнерів.

Також Лапін розповів про розпорядок роботи в тренувальному таборі. Український боксер має лише один день на відпочинок.

Неділя – вихідний. Зазвичай це похід до церкви. І підготовка до наступного робочого тижня,

– повідомив Лапін.

За інформацією спортивного директора, організація тренувального табору справа не з дешевих. Залежно від країни бюджет сягає сотень тисяч доларів.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.