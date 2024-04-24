Боксерське видання опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик опинився в топі.

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Усик у топі рейтингу найкращих боксерів

Перше місце віддали американцю Теренсу Кроуфорду, а другу сходинку зайняв японець Наоя Іноуе. Олександр Усик замикає топ-3. Тайсона Ф'юрі немає навіть у десятці найкращих.

Вперше за довгий час у топ-10 немає Девіна Хейні, якого у ніч з 20 на 21 квітня здолав Раян Гарсія.

Топ-10 боксерів за версією The Ring

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Канело Альварес Артур Бетербієв Дмітрій Бівол Еррол Спенс Джервонта Девіс Джессі Родрігес Хунто Накатані

Важливо! Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.