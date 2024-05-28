В середині травня українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Боксер зміг здолати Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

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Фаріон чекає вибачень від Усика

Усик став героєм у світі боксу, а також в Україні. Олександр гідно представив свою країну на міжнародній арені, де продовжує допомагати Батьківщині у війні проти Росії.

Втім, відома мовознавиця та філологиня Ірина Фаріон все так само має претензії до боксера. Вона розповіла, що саме їй не подобається в Усику та що йому треба змінити.

Після того, як Усик вилив на мене стільки багна, то складно промовчати. Помиритися? Спочатку він має публічно попросити вибачення в Ірини Фаріон. І не тільки переді мною, а й перед українською державою. А потім піти та плюнути в писок московським попам! Я хочу побачити, коли боксерське "тєло" це зробить. Як я можу вболівати за людей, які знищували українську державу? Я не хочу віддавати свою енергію за цих нікчемних людей, бо перестану себе поважати,

– заявила Фаріон.

Також філологиня пригадала Усику його релігійну любов до УПЦ МП, яка працює в інтересах країни-агресорки. Вона вважає, що Олександру треба публічно відхреститися від проросійської організації.

Нехай підійде до своїх наставників, Кіріла та Онуфрія, і плюне їм в морду. Служити московським попам – це гірше, ніж ракети, які кожного дня та ночі летять на Україну. Це ті люди, які полонили душу. А якщо душа в полоні, то тіло не має жодного значення. Це покійник у відпустці,

– додала пані Ірина.

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Історія конфлікту

Відзначимо, що конфлікт між Фаріон та Усиком триває вже понад три роки. У 2020-му Ірина розкритикувала боксера за участь у російському пропагандистському фільмі про церкву.

А минулого року Фаріон опинилась в епіцентрі мовного скандалу через різкі слова на адресу російськомовних військових ЗСУ. Серед тих, хто розкритикував її за таку позицію, був і Усик, який назвав філологиню "агентом Кремля".