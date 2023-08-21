Не тільки гроші: Олександр Усик пояснив, чому для нього важливий бій проти Тайсона Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик прагне провести бій проти британця Тайсона Ф'юрі. Усик пояснив, чому цей бій для нього має таке важливе значення.

Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі. Та для того, щоб бути абсолютним чемпіоном світу, йому треба ше здобути пояс за версією WBC. Адже таким вважається боксер, що володіє поясами чотирьох основних організацій: WBA, WBC, IBF та WBO.

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Саме поясом чемпіона світу з версією WBC на цей час є Тайсон Ф'юрі. І Усик дуже хоче провести з ним бій за звання абсолютного чемпіона світу.

"Мені треба поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. В нього є пояс WBC. Якщо взяти мої три і його один, вкупі – це чотири. Це абсолют. Хевівейт. Мені потрібен поєдинок з ним. І мені потрібна можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Йому, я думаю, теж потрібна ця можливість. Але він не сильно якось горить цим бажанням", – розповів Олександр Усик.

Український боксер зізнався, що він усвідомлює, що в цьому поєдинку буде чимала фінансова складова. Адже до цього сторони боксерів ніяк не могли домовитися за цей бій, і однією з можливих причин став саме розподіл гонорару.

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Та все ж Усик не покладає надій, що йому вдасться провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом.

"Мене цікавить спортивна складова цього. Спортивно-історична складова цього. Зрозуміло, що в цьому буде присутня і фінансова складова. Тому що це професійний спорт, це шоу. Але для мене це спорт. Це досягнення спортивні, до яких я йду", – наголосив Усик.

Чи буде бій проти Тайсона Ф'юрі

Варто відзначити, що Усик вже був абсолютним чемпіоном світу. Правда він тоді виступав у першій важкій вазі. 21 липня 2018 року в Москві він переміг росіянина Мурата Гасієва та відібрав в нього чемпіонські пояси за версіями IBF і WBA. Та став абсолютним чемпіоном світу. Правда перебував в цьому статусі не довго. Ще 10 листопада 2018 року він провів захист своїх чемпіонських поясів проти британця Тоні Беллью. Та після цього Усик піднявся у ваговій категорії. І 12 жовтня 2019 року провів перший бій вже у важкій вазі, звільнивши чемпіонські пояси у першій важкій вазі, які стали вакантними.

Поки ж Усик готується до захисту своїх чемпіонських титулів в бою проти іншого британця – Даніеля Дюбуа. Цей бій заплановано на 26 серпня у польському Вроцлаві. Дюбуа є "регулярний" чемпіоном світу за версією WBA, тому і став суперником Усика.

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Якщо Усик переможе та збереже свої титули, то наступний бій може провести не проти Тайсона Ф'юрі. Все через те, що хорват Філіп Хргович став офіційним претендентом на чемпіонський поєдинок за лінією IBF. Тож Усику в такому випадку доведеться провести проти нього захист свого титулу.

Натомість Тайсон Ф'юрі зараз готується до проведення бою. Але це не буде захист чемпіонського титулу. Натомість боксер вирішив провести поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Він відбудеться за правилами професійного боксу, але матиме розважальний характер. Цей бій відбудеться 28 жовтня.