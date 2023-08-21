Звісно ж, такі події вплинули й на українського боксера Олександра Усика. Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, IBO та IBF згадав перші жахливі дні великої війни.

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Думки були зовсім не про бокс

Олександр розповів, що всі його думки були про допомогу рідній країні та усвідомлення, чим саме він може бути корисний найбільше. У той час титулований боксер радився із військовими, що йому робити та роздумував над повноцінною службою в армії.

"Я повинен був 24 числа прилетіти з Лондона, я був там у справах. Я приїхав 25-го о 6 ранку. Під’їхав до воріт свого будинку о 5.30-5.40. Навколо літали вертольоти, із Києва багато машин виїздило. Що я думав? Я одразу подзвонив своїм знайомим друзям, військовим, і одразу спитав, у який військкомат їхати.

Кожного дня, коли я прокидався, я кожному зі своїх друзів писав: "Як справи?" Інколи, коли два чи три дні не отримував відповіді, починав питати в інших, чи вони знають, де той, де той. Єдине, що було – куди йти. У який військкомат. Щоб було розуміння, що робити далі", – згадав Усик.

Українець розумів, що бокс не на часі та задумувався про відмову від чемпіонських поясів. Проте розмови з військовими переконали його, що займаючись своєю основною діяльністю, він буде найбільш ефективним.

Про бокс я на той момент не те що не думав… Навіть була думка така, щоб звільнити пояси, щоб там далі хлопці за них боксували, а в нас тут як все закінчиться, то повернутися й сказати: "Ну, ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось". Але коли я поспілкувався з військовими хлопцями, які були в шпиталі, вони кажуть: "Про що ти думаєш? Чому ти не їдеш тренуватися? У тебе реванш, нам потрібна перемога". І це було в кожній палаті, у яку я заходив. Хлопці просили їхати готуватися і боксувати",

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик тоді дослухався порад військових та 20 серпня вийшов у ринг, де здобув другу перемогу над Ентоні Джошуа.

Свій же наступний бій українець проведе вже 26 серпня у Вроцлаві. Чемпіонські пояси в Усика спробує забрати британець Даніель Дюбуа, який попри статус андердога серйозно налаштований на поєдинок та дозволяє собі зухвалі заяви напередодні бою.

Довідка. Глядачі в Україні зможуть переглянути поєдинок під час трансляції на Megogo, де окрім головного бою будуть показувати й всі поєдинки андеркарду. Там вистачатиме цікавих дуелей за участі українців, зокрема буде боксувати Денис Берінчик, який зі зброєю в руках захищав Україну на початку повномасштабного вторгнення.