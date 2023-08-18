Тайсон Ф'юрі не надто поспішає проводити захист свого чемпіонського титулу за версією WBC. І замість боїв проти інших професійних боксерів, вирішив провести поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Хоч цей бій і відбудеться за правилами професійного боксу, але зі сталим уявленням про бокс матиме мало спільного. Це буде більше виставковий бій, основна мета якого – заробити гроші.

Читайте також І це не Тайсон Ф'юрі: став відомий наступний суперник Усика в разі перемоги над Дюбуа

Це не надто подобається іншим боксерам та їхнім промоутерам. У тому числі Едді Хірну, який представляє Ентоні Джошуа. Він заявив, що якщо Ф'юрі не битиметься проти інших топових боксерів у важкій вазі, то не зможе називати себе великим бійцем. У тому числі й проти Олександра Усика, який володіє чемпіонськими титулами за версіями WBA, WBO та IBF.

"Тайсон Ф'юрі – чудовий боєць. Щоб стати великим сучасним бійцем, вам потрібно перемогти всіх кращих бійців дивізіону. Якщо Тайсон Ф’юрі не перемагає Олександра Усика, він не може називати себе великим бійцем свого покоління", – переконаний Едді Хірн.

Правда тут треба відзначити, що в перелік топових бійців Едді Хірн включив і Ентоні Джошуа. І з ним Тайсон Ф'юрі теж би мав провести бій, щоб стати "великим бійцем". Хірн переконаний, що Джошуа входить в у п’ятірку найкращих суперважковаговиків світу.

Правда з таким твердженням щодо Ентоні Джошуа не погоджується Френк Воррен, який і є промоутером Ф'юрі. Воррен не надто схвально відгукнувся на слова про те, що Ф'юрі треба битися з Джошуа заради його "боксерської спадщини". І нагадав, що Джошуа за свою кар'єру вже програв три бої.

Щодо бою проти Усика, то Воррен про нього вирішив не згадувати. Промоутери Усика неодноразово намагалися домовитися про об'єднавчий бій між боксерами, але дійти згоди поки не вдалося.