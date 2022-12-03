Промоутер Усика назвав головного винуватця зриву мегабою проти Ф'юрі

Промоутер боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що завадило тому, аби відбувся супербій між українцем і британцем Тайсоном Ф'юрі. Всю провину він переклав на "циганського короля".

Олександр Красюк з усією впевненістю заявив, що лише володар титула WBC Тайсон Ф'юрі винен у тому, що не вийшов на ринг з українцем Олександром Усиком.

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Хто винен у зриві бою Усик – Ф'юрі

Промоутер Усика висловив переконання, що британський боксер ще раніше уникав українця. Він акцентував, що це факт, а не просто коментар.

"Цього року Ф'юрі мав шанс побитися за звання абсолютного чемпіона", – наголошує Олександр Красюк.

За його словами, Ділліан Уайт та Ентоні Джошуа, який мав право на реванш з Усиком, погодилися відійти в бік. А партнери на Близькому Сході готові були провести поєдинок.

Залишалося дочекатися одного – згоди Тайсона на цей поєдинок. І він його не дав. У цьому полягає проблема,

– заявив промоутер.

Бій Усик – Ф'юрі