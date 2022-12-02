Чемпіонський бій Ф'юрі – Чісора 3, який відбудеться 3 грудня, прийме домашній стадіон футбольного клубу Тоттенхем. Зустріч двох британців стане головною подією вечора боксу у Лондоні.

До теми Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора: коли та де дивитись фінал трилогії

Боксери останніми вийдуть в ринг. Їх вихід очікується вже після опівночі (у ніч на 4-те грудня) за київським часом.

Це буде третя зустріч Тайсона з Дереком на одному ринзі. Фінал трилогії обіцяє бути цікавим. "Циганський король" спробує захистити чемпіонський пояс за версією WBC, якого так бракує Олександру Усику.

У 2011-у та 2014-му були попередні поєдинки цих боксерів.

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Бій Ф'юрі – Чісора 3 в Україні покаже платформа Megogo.

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